Covid, rimbalzo dei positivi: sono 547 nelle Marche. Ma cala l'incidenza, infetto 'solo' un tampone su 5/ Il trend (Di martedì 31 maggio 2022) ANCONA - rimbalzo dei positivi al Covid nelle Marche : ma, come ogni martedì, il rialzo fisiologico è dovuto ai pochi test effettuati domenica che si riverberano sui dati di ieri, lunedì. Tanto che l' ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 31 maggio 2022) ANCONA -deial: ma, come ogni martedì, il rialzo fisiologico è dovuto ai pochi test effettuati domenica che si riverberano sui dati di ieri, lunedì. Tanto che l' ...

Pubblicità

maltabusiness : L'agenzia di rating Fitch conferma il giudizio positivo su Malta. Nel 2021 il rimbalzo economico post Covid ha supe… - HornbeamJoe : RT @paciolla_sabino: “Non sappiamo davvero nulla sull’entità del suo beneficio o del suo rischio nelle persone vaccinate, per non parlare d… - paciolla_sabino : “Non sappiamo davvero nulla sull’entità del suo beneficio o del suo rischio nelle persone vaccinate, per non parlar… - Giancky26 : Pfizer sta andando molto bene! - Covid Vaxx ($ 22 per dose) - I Vaxxed hanno dei Covid che si ripetono all'infini… - infoitinterno : Covid in Toscana: 'rimbalzo' nuovi positivi fino a quasi 2mila. Sono 69 nei nostri comuni -