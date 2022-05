Pubblicità

francescocosta : Oggi su Morning: la sai l’ultima su Salvini; la russificazione dei bambini ucraini; i carabinieri si accaniscono co… - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 1.430 contagi: bollettino 31 maggio - infoitinterno : Bollettino Covid Italia, oggi 7.537 contagi e 62 morti per Coronavirus: i dati di lunedì 30 maggio - qn_lanazione : Le anticipazioni dei dati Covid in Toscana #COVID19 - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 1.430 contagi: bollettino 31 maggio: (Adnkronos) - I dati della regione -

Sky Tg24

...ridotta la loro attività o dovuto fronteggiare maggiori spese a causa dell'emergenza- 19'. ... si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere: quanti sono i minori, ad, presenti sul ...... Samantha Bartolucci (coordinatriceHospital di Camerino, nominata Cavaliere della Repubblica ...- ha specificato la Squadroni - Troppo spesso il modello di emancipazione che la donna fino ad... Covid, le notizie di oggi. Speranza: "Auspico vaccino contro varianti in autunno". LIVE Venezia, 31 mag. (askanews) - Sono in calo i nuovi positivi a coronavirus in Veneto, sono 1.837 nelle ultime 24 ore, a fronte di 3 decessi e 27.369 in isolamento.LONDRA (Reuters) - I prezzi del petrolio estendono i guadagni, dopo che la Ue ha concordato un divieto parziale sul petrolio russo e la Cina ha deciso di eliminare alcune restrizioni sul coronavirus, ...