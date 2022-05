Covid oggi Lombardia, 3.290 contagi e 6 morti. A Milano 1.265 casi (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.290 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti per un totale di 40.547 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.369 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’8,8%. Stabili a 35 i ricoverati in terapia intensiva, mentre cala di due unità e raggiunge quota 613 il numero di pazienti nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.265, di cui 563 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 345 contagi, Monza e Brianza con 283, Varese con 253, Bergamo con 224, Como con 180, Pavia con ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.290 i nuovida Coronavirus, 31 maggio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6per un totale di 40.547 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.369 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l’8,8%. Stabili a 35 i ricoverati in terapia intensiva, mentre cala di due unità e raggiunge quota 613 il numero di pazienti nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano dii nuovisono 1.265, di cui 563 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 345, Monza e Brianza con 283, Varese con 253, Bergamo con 224, Como con 180, Pavia con ...

