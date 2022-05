Covid oggi Italia | 24 267 contagi e 66 morti | bollettino 31 maggio

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 24.267 i nuovida Coronavirus in, 312022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 66. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 242.060 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 10%. Scendo i pazienti in terapia intensiva che sono 248 (7 in meno di ieri) e ?i ricoverati con sintomi chesono 5.121 (-160). Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 3.210 i nuovida coronavirus31nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si ...

francescocosta : Oggi su Morning: la sai l’ultima su Salvini; la russificazione dei bambini ucraini; i carabinieri si accaniscono co… - News24_it : Covid, news. Bollettino: 24.267 casi e 66 decessi. Tasso positività al 10%. DIRETTA - Sky Tg24 - Open_gol : ?? Il bollettino di oggi sulla pandemia in Italia - SkyTG24 : Covid: nel #Lazio 3.218 casi, tasso di positività al 12,3% - Meira85253235 : Queste persone sono tanto malvagie quanto fuori dal mondo. Da una delle discussioni del WEF di oggi: 'Il COVID è… -

...alcune misure anti -come la mascherina sui mezzi di trasporto pubblico "sono tutte valutazioni ancora da compiersi, non c'è nessuna decisione già assunta", ha aggiunto Speranza. I dati di...colpite del nostro Paese fin dall'inizio dell'epidemia da- 19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata disi ...Tra queste anche i tributi locali, come il versamento Imu (16 giugno). Attenzione speciale per l’autocertificazione degli aiuti Covid (30 giugno). E le richieste di proroga al 30 settembre sono già ...(Adnkronos) - Sono 24.267 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ...