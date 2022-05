Covid, news di oggi. Dal primo giugno stop al green pass per entrare in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Lo rende noto l'Ufficio Stampa del Ministero della Salute. Il bollettino del 30 maggio intanto registra 7.537 nuovi casi e 62 morti. Tasso al 9,4%. Speranza: “Per la scuola rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa" Leggi su tg24.sky (Di martedì 31 maggio 2022) Lo rende noto l'Ufficio Stampa del Ministero della Salute. Il bollettino del 30 maggio intanto registra 7.537 nuovi casi e 62 morti. Tasso al 9,4%. Speranza: “Per la scuola rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa"

