Covid | mille contagiati in meno a Bergamo | -43% rispetto alla scorsa settimana

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 maggio 2022) Sempre più evidente il calo della curva del contagio, fattore che dovrebbe garantire una maggiore tranquillità nel periodo estivo a patto di non abbandonare ogni forma di precauzione. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 132.919 (-27,5% dai 183.308 del periodo precedente); media giornaliera 18.988 (da 26.187). Rapporto positivi/tamponi totali mediole dall’11,46% al 10,06%. Prosegue anche questail calo dei decessi: i morti sono stati 586, mentre lunedì scorso ne contavamo 686. Scendono ancora anche i ricoveri, sia quelli nei reparti: ora 5.281 (erano 6.388), sia quelli in Terapia Intensiva: da 291 a 255. Diminuisce anche il numero dei nuovi ingressi in Terapia intensiva: da 178 a 142. In decremento l’indice di occupazione nei Reparti: dal 9,9% all’8,2% e quello nei Reparti di ...