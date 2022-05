Covid, l’infettivologo Di Perri: “Un problema avere casi da assistere tutto l’anno. Vaccinare anziani e bambini al rientro dalle ferie” (Di martedì 31 maggio 2022) “Vaccinare e partire con la campagna entro la metà di agosto”, utilizzare le cure precoci per chi non è vaccinato, dotarsi di un “codice per la gestione della Terra” perché la prossima pandemia è “in agguato”. Giovanni Di Perri, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, guarda oltre l’estate e oltre i dati che in questi giorni sembrano rassicuranti ma anche oltre i confini spazio-temporali della pandemia. Il calo di infezioni da Sars Cov 2 ormai è un trend che si sta consolidando, anche se il numero dei morti è comunque alto, ma resta una quota stabile di ricoverati di terapia intensiva, una costante di fragili e anziani che un tempo erano i ricoveri stagionali invernali dovuti all’influenza. Per questo bisogna prepararsi prima e meglio possibile all’autunno e ad affrontare Omicron le cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “e partire con la campagna entro la metà di agosto”, utilizzare le cure precoci per chi non è vaccinato, dotarsi di un “codice per la gestione della Terra” perché la prossima pandemia è “in agguato”. Giovanni Di, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, guarda oltre l’estate e oltre i dati che in questi giorni sembrano rassicuranti ma anche oltre i confini spazio-temporali della pandemia. Il calo di infezioni da Sars Cov 2 ormai è un trend che si sta consolidando, anche se il numero dei morti è comunque alto, ma resta una quota stabile di ricoverati di terapia intensiva, una costante di fragili eche un tempo erano i ricoveri stagionali invernali dovuti all’influenza. Per questo bisogna prepararsi prima e meglio possibile all’autunno e ad affrontare Omicron le cui ...

Pubblicità

AguirreWrathofG : @f_ronchetti Ma stanno facendo scontrare tutte le varianti di Covid nell'acceleratore e per questo indossano le mas… - VinceIT : Basta con questo terrorismo sanitario, e' intollerabile: “Nuova pandemia alle porte”. L’infettivologo Di Perri avve… - com_notizie : Parla l’infettivologo sul nuovo-vecchio virus: “Situazione più controllabile rispetto a covid, ma una nuova evoluzi… - lillydessi : “Nuova pandemia alle porte”. L’infettivologo Di Perri avverte: bisogna cambiare, strage in incubazione - Il Tempo… - tempoweb : “Nuova #pandemia alle porte”. L’infettivologo #DiPerri avverte: bisogna cambiare, strage in incubazione #virus… -