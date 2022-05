Covid Lazio | il bollettino del 31 maggio Cresce al 12 | 3% il tasso di contagio

(Di martedì 31 maggio 2022)oggi nel, ildel 30. Contagi in discesa, Roma sotto i mille Roma, 312022 " Torna are l'andamento dei contagi nel, sale di due punti anche l'indice di ...

Pubblicità

LavoroLazio_com : Covid, D'Amato: 'Oggi nel Lazio 3.218 nuovi casi positivi e 2 decessi' 'Oggi nel Lazio su 5.972 tamponi molecol... - simona_com : Il grande business della pandemia, così il Covid ha arricchito le cliniche private del Lazio - rietin_vetrina : Covid Lazio 31 maggio, +4.404 guariti – I DATI DALEL PROVINCE - AnsaRomaLazio : Covid: nel Lazio 3218 casi, due decessi. Rapporto al 12,3%. Contagi a Roma a quota 1942 #ANSA - News24_it : Covid: nel Lazio 3218 casi, due decessi - Lazio - Agenzia ANSA -

Sono 24.267i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 7.537 di ieri, per un ...(3.218) e Campania (2.749).L'Amministrazione Comunale di Nemi, dopo i due anni di restrizioni- 19 rilancia l'evento più atteso la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori che arriva all'89°...Regionale dei Musei del...Sono 3.218 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, +1.985 rispetto a ieri. L'occupazone dei reparti è al di sopra della media nazionale: 9% ...#COVID: Alessio D’Amato “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 26.157 TAMPONI, SI REGISTRANO 3.218 NUOVI CASI POSITIVI (+1.985), SONO 2 I DECESSI (-3), 582 I RICOVERATI (-15), 31 LE TERAPIE INTENSIVE (-2) E ...