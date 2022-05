Covid, Giani: contagi in rialzo, sono 1.430 oggi 31 maggio. Tasso 10,84% (Di martedì 31 maggio 2022) FIRENZE - E' repentinamente risalito il numero dei contagi per coronavirus, in Toscana: oggi, 31 maggio 2022, sono 1.430 su 13.192 test, di cui 1.524 tamponi molecolari e 11.668 test rapidi. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 31 maggio 2022) FIRENZE - E' repentinamente risalito il numero deiper coronavirus, in Toscana:, 312022,1.430 su 13.192 test, di cui 1.524 tamponi molecolari e 11.668 test rapidi. L'articolo proviene da Firenze Post.

