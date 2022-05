Covid, da domani nessuna certificazione per ingresso in Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Da domani nessuna certificazione anti Covid verrà richiesta per entrare in Italia. Scade oggi, infatti, l'ordinanza del Ministro della Salute che prevede il green pass per entrare nel Paese. La misura,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Daantiverrà richiesta per entrare in. Scade oggi, infatti, l'ordinanza del Ministro della Salute che prevede il green pass per entrare nel Paese. La misura,...

Pubblicità

TgLa7 : #Covid Misura del #GreenPass, che scade oggi , non verrà prorogata dal ministero della Salute. E dal #15giugno via… - NadaAlfano : RT @TgLa7: #Covid Misura del #GreenPass, che scade oggi , non verrà prorogata dal ministero della Salute. E dal #15giugno via anche le masc… - matteopapaluca : @MiAirports ciao! Ho un parcheggio preparato domani a Malpensa ma impossibilitato a viaggiare per Covid (sono posit… - LeonardoSegat : RT @TgLa7: #Covid Misura del #GreenPass, che scade oggi , non verrà prorogata dal ministero della Salute. E dal #15giugno via anche le masc… - aizawamintos : Domani ho le analisi del sangue. È il primo controllo da quando ho avuto il covid, speriamo bene. -