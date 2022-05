Covid | 24 267 nuovi contagi nelle 24 ore 66 decessi

Pubblicità

AGI - Sono 24.267 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.537 di ieri ma soprattutto i 31.024 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi sono 242.060, per un tasso di positività del 10%, in rialzo rispetto al 9,4% di ieri. Sono 24.267 i nuovi contagi da COVID-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 66 i decessi che portano a 166.697 il conteggio totale delle vittime. I ricoverati sono 5.121 (-160).