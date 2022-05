Covid, 24.267 i nuovi casi, 66 le vittime nelle ultime 24 ore (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 24.267 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 242.060 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministeri della Salute. I morti nell’ultima giornata sono stati 66, per un totale delle persone decedute da inizio pandemia, che raggiunge quota 166.697. Gli attualmente positivi sono 679.394. I ricoverati negli ospedali italiani con sintomi legati al Covid sono 5.369 (167 in meno di ieri), dei quali 248 in terapia intensiva (7 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 24.267 idi Coronavirus in Italia, su un totale di 242.060 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministeri della Salute. I morti nell’ultima giornata sono stati 66, per un totale delle persone decedute da inizio pandemia, che raggiunge quota 166.697. Gli attualmente positivi sono 679.394. I ricoverati negli ospedali italiani con sintomi legati alsono 5.369 (167 in meno di ieri), dei quali 248 in terapia intensiva (7 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

