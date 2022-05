Costantino Vitagliano | che fine ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne | con chi sta e che lavoro fa oggi

(Di martedì 31 maggio 2022)tra i più noti di, nel suo profilo Instagram ufficiale,si definisce “Un bravo ragazo, un po’ fuori di testa”. Gli esordi dadiNato a Milano nel 1974,esordisce in tv come “valletto” in alcune tv locali, poi intreccia abilmente la carriera di attore, modello e personaggio televisivo fino ad approdare a La sai l’ultima?. Ma la svolta nella sua vita professionale è certamente segnata dall’ingresso negli studi di, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Inizia tra le file dei corteggiatori, poi siede presto sul trono dei corteggiatori....

Pubblicità

Kid00__ : @GiovaB95 fonte costantino vitagliano - ispettore_l : Costantino Vitagliano nuovo dottore? Daniele Interrante il suo vice? #unapezzadilundini -

Liberoquotidiano.it

ha ammesso nel corso di un'intervista di voler entrare nella casa del GF Vip. La sua prima apparizione in televisione è stata a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il ragazzo è ...... da Gemma Galgani a Massimiliano Mollicone , passando per Davide Basolo , Cristina Incorvaia ,, Francesco Monte e Sabrina Ghio . Gianni Sperti, ex marito Paola Barale/ "Lui ... Costantino di Uomini e donne beccato in strada: la sua nuova fiamma, bomba sexy Diventato famoso come tronista di Uomini e Donne, l'ex modello ha costruito una carriera anche da attore e imprenditore. Qualche curiosità su di lui.Alessandra Pierelli ha partecipato alla quarta edizione dell'Isola dei famosi, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex naufraga.