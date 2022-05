Cosenza | la vicepreside fa mettere lo scotch sui jeans strappati di un’alunna La replica “E’ vergognoso reprimerci così”

Pubblicità

andreastoolbox : Cosenza, vicepreside copre i jeans strappati di un'alunna con lo scotch: Vorrei le divise a scuola | Sky TG24 - willycuba65 : RT @SkyTG24: Jeans strappati e 'coperti', la preside rilancia: 'Vorrei le divise' - SkyTG24 : Jeans strappati e 'coperti', la preside rilancia: 'Vorrei le divise' - ValentinoSosse1 : RT @alessiadaniele8: A Cosenza una ragazza è andata a scuola con i jeans strappati e la vicepreside, invece di limitarsi a rimproverarla, l… - TommyBrain : RT @RadioRadioWeb: ?? Cosenza, studentessa arriva a scuola con i jeans strappati, la vicepreside li copre con lo scotch: «Quei pantaloni poc… -

...Lucrezia della Valle di, la scuola in cui la scorsa settimana è esplosa la polemica per gli strappi sui jeans di una studentessa coperti con del nastro isolante dalla, non cede di ...Nessuna retromarcia da parte della preside dell'istituto scolastico Lucrezia della Valle di, anzi, Rosanna Perri mantiene il punto aggiungendo di ritenere indecorosi quegli strappi sui pantaloni e che, secondo lei, gli studenti dovrebbero andare a scuola in divisa. La dichiarazione è ...Flash mob degli studenti dopo che la vicepreside ha definito ''poco decorosi'' e ''inadeguati al contesto scolastico'' i pantaloni scuciti ...Dopo la bagarre la dirigente scolastica ribadisce che gli studenti dell'istuto Lucrezia della Valle sono liberi di vestirsi come vogliono, ...