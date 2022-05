Cosa prevede l’accordo nell’Ue sull’embargo al petrolio russo: 6-8 mesi per l’addio a Mosca mentre il prezzo sale (Di martedì 31 maggio 2022) mentre il prezzo del brent arriva a 124 dollari al barile, l’Unione Europea annuncia l’accordo sull’embargo al petrolio della Russia. Comparirà nel sesto pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca, così come era stato anticipato nelle ultime ore, insieme all’esclusione dal sistema Swift di tre banche russe e una bielorussa (fra le prime c’è anche la Sberbank che detiene, tra l’altro, un terzo degli asset bancari del Paese) ma anche l’allungamento della lista in cui vengono indicate tutte le persone con responsabilità nella gestione di questa guerra o che hanno legami con personalità già sanzionate. Previsto il bando ai prodotti chimici che potrebbero essere impiegati per la produzione di armi chimiche e lo stop ai servizi di consulenza e accounting da parte delle società europee ai ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022)ildel brent arriva a 124 dollari al barile, l’Unione Europea annunciaaldella Russia. Comparirà nel sesto pacchetto di sanzioni nei confronti di, così come era stato anticipato nelle ultime ore, insieme all’esclusione dal sistema Swift di tre banche russe e una bielorussa (fra le prime c’è anche la Sberbank che detiene, tra l’altro, un terzo degli asset bancari del Paese) ma anche l’allungamento della lista in cui vengono indicate tutte le persone con responsabilità nella gestione di questa guerra o che hanno legami con personalità già sanzionate. Previsto il bando ai prodotti chimici che potrebbero essere impiegati per la produzione di armi chimiche e lo stop ai servizi di consulenza e accounting da parte delle società europee ai ...

