CorSport: il potere d’acquisto garantito da Berlusconi può rivelarsi benefico per l’intera Serie A (Di martedì 31 maggio 2022) Il ritorno di Berlusconi in Serie A, grazie alla promozione del Monza, avrà effetti benefici per tutto il sistema calcio. Lo scrive Franco Ordine sul Corriere dello Sport. “gli addetti ai lavori del calcio italiano hanno sicuramente stappato qualche virtuale bottiglia di spumante”. Finora Berlusconi e la Fininvest hanno speso 71,7 milioni in quattro anni per passare dalla Lega Pro alla Serie A. Nella cifra sono compresi gli investimenti per il centro sportivo di Monzello e per restituire a parziale utilizzo lo stadio Brianteo. Altri lavori sono già in programma. I primi ad ingolosirsi per la possibilità offerta dalla promozione del Monza sono gli operatori del calciomercato. “Agenti e procuratori sono stati i primi a salutare la promozione del Monza calcio come una buona notizia capace di provocare un effetto virtuoso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) Il ritorno diinA, grazie alla promozione del Monza, avrà effetti benefici per tutto il sistema calcio. Lo scrive Franco Ordine sul Corriere dello Sport. “gli addetti ai lavori del calcio italiano hanno sicuramente stappato qualche virtuale bottiglia di spumante”. Finorae la Fininvest hanno speso 71,7 milioni in quattro anni per passare dalla Lega Pro allaA. Nella cifra sono compresi gli investimenti per il centro sportivo di Monzello e per restituire a parziale utilizzo lo stadio Brianteo. Altri lavori sono già in programma. I primi ad ingolosirsi per la possibilità offerta dalla promozione del Monza sono gli operatori del calciomercato. “Agenti e procuratori sono stati i primi a salutare la promozione del Monza calcio come una buona notizia capace di provocare un effetto virtuoso ...

