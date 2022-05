Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 maggio: 24.267 nuovi casi, i morti sono 66 (Di martedì 31 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 24.267 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 7.537. Aumentano i tamponi effettuati: 242.060, contro gli 80.177 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10% (ieri era 9,4%). sono 66 i morti (compreso qualche riconteggio), 7 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.290, poi il Lazio con 3.218. Sul fronte dei ricoveri - dato ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 31 maggio 2022) Nelle ultime 24 orestati 24.267 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 7.537. Aumentano i tamponi effettuati: 242.060, contro gli 80.177 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10% (ieri era 9,4%).66 i(compreso qualche riconteggio), 7 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 31(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.290, poi il Lazio con 3.218. Sul fronte dei ricoveri - dato ...

