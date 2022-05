Pubblicità

NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 679394 attualmente positivi a test (-19467 in un giorno) con 166697 decessi (66) e 16575319… - il_piccolo : Coronavirus, il bollettino del 31 maggio: 24.267 nuovi casi, 66 morti. Positività al 10% - MasterblogBo : Sono 24.267 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 242.060 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.… - ParliamoDiNews : Calcio femminile: Italia-Spagna il 1º luglio a Castel di Sangro #CORONAVIRUS @istsupsan #31maggio - andreastoolbox : #Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 maggio: 24.267 nuovi casi, i morti sono 66 -

Nelle ultime 24 ore sono stati 24.267 i nuovi casi diregistrati in, mentre ieri erano stati 7.537 . Aumentano i tamponi effettuati: 242.060, contro gli 80.177 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - ...... da domani non servirà più il Green Pass per entrare in. Sulla possibilità che dopo il 15 ... In calo i nuovi positivi ain Veneto , sono 1.837 nelle ultime 24 ore, a fronte di 3 ...(Adnkronos) - Sono 24.267 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.486.838 casi di positività, 898 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.873 tamponi eseguiti nelle ultime ...