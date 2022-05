Cori contro la Lazio: Zaniolo rischia una sanzione. Le ultime (Di martedì 31 maggio 2022) su quanto accaduto in occasione della festa sul pullman scoperto Si sarebbe conclusa l’indagine Figc sul caso Zaniolo e sui Cori intonati contro Lazio e Inter. Ora il rischio per il calciatore è quello di incorrere in sanzioni e multe. Il calciatore è accusato di «aver impugnato un microfono e intonato un coro dal contenuto offensivo verso la società S.S. Lazio S.p.A. quale: “Lazio Lazio vaffa****”». Questo sarebbe, secondo la Figc, grave e sconveniente e «avrebbe oltrepassato il limite della decenza, del buongusto e della goliardia». Quanto alla responsabilità della Roma, ci sarebbe il mancato controllo dei pochi tesserati. Ora i legali della Roma hanno 15 giorni di tempo per presentare memorie o di chiedere di essere sentiti. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) su quanto accaduto in occasione della festa sul pullman scoperto Si sarebbe conclusa l’indagine Figc sul casoe suiintonatie Inter. Ora il rischio per il calciatore è quello di incorrere in sanzioni e multe. Il calciatore è accusato di «aver impugnato un microfono e intonato un coro dal contenuto offensivo verso la società S.S.S.p.A. quale: “vaffa****”». Questo sarebbe, secondo la Figc, grave e sconveniente e «avrebbe oltrepassato il limite della decenza, del buongusto e della goliardia». Quanto alla responsabilità della Roma, ci sarebbe il mancatollo dei pochi tesserati. Ora i legali della Roma hanno 15 giorni di tempo per presentare memorie o di chiedere di essere sentiti. L'articolo ...

