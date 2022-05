Contro Navalny un nuovo processo, l’annuncio dell’attivista russo: rischia altri 15 anni di carcere (Di martedì 31 maggio 2022) Il grande oppositore del Cremlino, Alexei Navalny, ha dichiarato oggi, 31 maggio, che sarebbe stato aperto un nuovo procedimento penale nei suoi confronti che lo potrebbe portare ad affrontare fino a 15 anni in più di carcere, in cui si trova attualmente. L’ha dichiarato sui suoi social media dicendo di essere accusato di aver dato vita a «un gruppo estremista» con l’obiettivo di «incitare all’odio nei confronti di funzionari e oligarchi» russi. May 31, 2022 Le altre condanne «Non sono passati nemmeno otto giorni dall’entrata in vigore della mia condanna a nove anni di massima sicurezza, e oggi l’investigatore si è presentato di nuovo e mi ha formalmente accusato di un nuovo caso», ha scritto Navalny su Twitter facendo riferimento alla ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Il grande oppositore del Cremlino, Alexei, ha dichiarato oggi, 31 maggio, che sarebbe stato aperto unprocedimento penale nei suoi confronti che lo potrebbe portare ad affrontare fino a 15in più di, in cui si trova attualmente. L’ha dichiarato sui suoi social media dicendo di essere accusato di aver dato vita a «un gruppo estremista» con l’obiettivo di «incitare all’odio nei confronti di funzionari e oligarchi» russi. May 31, 2022 Le altre condanne «Non sono passati nemmeno otto giorni dall’entrata in vigore della mia condanna a novedi massima sicurezza, e oggi l’investigatore si è presentato die mi ha formalmente accusato di uncaso», ha scrittosu Twitter facendo riferimento alla ...

