Conto alla rovescia per Playmont, condotto da Gigi e Ross: tra gli ospiti Ana Mena (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – La presenza di Ana Mena infiamma Capaccio Paestum. La cantante e attrice spagnola, idolo dei giovani in tutto il mondo, giovedì 2 giugno sarà protagonista nell'ex Tabacchificio dove parteciperà a Playmont, il Festival Internazionale del Multimediale che verrà condotto dal duo comico Gigi e Ross. Ad attenderla centinaia e centinaia di fans a cui la star internazionale Mena trasmette già il suo entusiasmo: "Sono felice di poter incontrare tante persone e molti giovani, per me non si tratta di un impegno di lavoro ma l'occasione per arricchirmi umanamente grazie all'opportunità offertami da don Patrizio Coppola. Inoltre non vedo l'ora di poter visitare gli antichi templi di Paestum e di stare insieme a tutti".

