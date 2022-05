Consiglieri provinciali, il presidente Nino Lombardi ufficializza le deleghe (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha attribuito le seguenti deleghe per materie ai Consiglieri provinciali: Consiglieri deleghe IANNACE Nascenzio Infrastrutture – Patrimonio – Urbanistica – Programmazione CIERVO Alfonso Ambiente – Politiche Agricole – Forestazione LAUDANNA Antonio Camillo Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Forum dei Giovani – Promozione scolastica e rapporti con i relativi Dirigenti CAPUANO Antonio Rapporto con UPI – Politiche Energetiche – Trasporti – Turismo – Promozione Culturale PANUNZIO Umberto Ciclo dei Rifiuti – Protezione Civile Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia, è stato adottato secondo le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vicedella Provincia di Benevento,, ha attribuito le seguentiper materie aiIANNACE Nascenzio Infrastrutture – Patrimonio – Urbanistica – Programmazione CIERVO Alfonso Ambiente – Politiche Agricole – Forestazione LAUDANNA Antonio Camillo Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Forum dei Giovani – Promozione scolastica e rapporti con i relativi Dirigenti CAPUANO Antonio Rapporto con UPI – Politiche Energetiche – Trasporti – Turismo – Promozione Culturale PANUNZIO Umberto Ciclo dei Rifiuti – Protezione Civile Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia, è stato adottato secondo le ...

