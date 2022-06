Conferenza stampa Italia-Argentina, Mancini: «Si chiude un ciclo» (Di martedì 31 maggio 2022) Domani sera, alle 20:45, si disputerà a Wembley la “Finalissima” della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022. A contendersi il trofeo sono gli azzurri, campioni d’Europa in carica, e la nazionale Albiceleste, vincitrice della Copa América 2021. Di seguito le parole del tecnico azzurro Roberto Mancini nella Conferenza stampa di Italia-Argentina. Italia-Argentina, Mancini in Conferenza stampa: «I ricordi di Wembley non mitigano il magone» Il c.t. azzurro non ha potuto evitare di ricordare gioie e dolori vissuti dalla Nazionale negli ultimi mesi, per poi parlare dell’Argentina, avversaria dell’Italia a Wembley: «È un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 31 maggio 2022) Domani sera, alle 20:45, si disputerà a Wembley la “Finalissima” della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022. A contendersi il trofeo sono gli azzurri, campioni d’Europa in carica, e la nazionale Albiceleste, vincitrice della Copa América 2021. Di seguito le parole del tecnico azzurro Robertonelladiin: «I ricordi di Wembley non mitigano il magone» Il c.t. azzurro non ha potuto evitare di ricordare gioie e dolori vissuti dalla Nazionale negli ultimi mesi, per poi parlare dell’, avversaria dell’a Wembley: «È un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a ...

