Condannato a 2 anni e 6 mesi ex direttore de Il Sole 24 ore: "Sono innocente" (Di martedì 31 maggio 2022) Roberto Napoletano si è detto sbalordito davanti alla decisione del tribunale di Milano di condannarlo per la gestione del quotidiano, annunciando che ricorrerà in Appello Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Roberto Napoletano si è detto sbalordito davanti alla decisione del tribunale di Milano di condannarlo per la gestione del quotidiano, annunciando che ricorrerà in Appello

