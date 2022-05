“Come mai tua figlia è così?”. Vergogna contro la vip della tv: “Povera bimba, fate qualcosa” (Di martedì 31 maggio 2022) È stata aspramente criticata la figlia di Ludovica Valli. La piccola è stata messa in mezzo da un gruppo di haters che l’anno presa letteralmente di mira. Momento di rabbia per Ludovica e la sua famiglia che di naturalmente hanno risposto a tono alle offese dell’utente di Instagram. La Valli era impegna a godersi le nozze della sorella Beatrice a Capri. Ma è proprio in questo momento di festa che la blogger si è trovata costretta a rispondere a tono ai ‘cattivi’ del web che hanno deciso di riprendersela con la figlia Anastasia. È stata criticata la figlia di Ludovica ValliLa, nata lo scorso 8 marzo dall’amore con Gianmaria De Gregorio, ‘accusata’ di essere troppo grassoccia. La piccola Anastasia (qui le foto appena nata) quindi è stata vittima di bodyshaming perché giudicata sovrappeso, una roba che non sta né in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) È stata aspramente criticata ladi Ludovica Valli. La piccola è stata messa in mezzo da un gruppo di haters che l’anno presa letteralmente di mira. Momento di rabbia per Ludovica e la sua famiglia che di naturalmente hanno risposto a tono alle offese dell’utente di Instagram. La Valli era impegna a godersi le nozzesorella Beatrice a Capri. Ma è proprio in questo momento di festa che la blogger si è trovata costretta a rispondere a tono ai ‘cattivi’ del web che hanno deciso di riprendersela con laAnastasia. È stata criticata ladi Ludovica ValliLa, nata lo scorso 8 marzo dall’amore con Gianmaria De Gregorio, ‘accusata’ di essere troppo grassoccia. La piccola Anastasia (qui le foto appena nata) quindi è stata vittima di bodyshaming perché giudicata sovrappeso, una roba che non sta né in ...

