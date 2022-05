Come interpretare il rimbalzo del mercato azionario Usa. L’analisi di Pennisi (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo sette settimane di perdite, il mercato azionario americano sembrava avesse preso una febbre ribassista che contagiava gli altri principali mercati soprattutto quelli europei. Ma nei giorni scorsi, i corsi delle azioni sembrano aver girato un angolo. I principali indici hanno chiuso in forte rialzo venerdì. Alla chiusura di oggi (fine mese, quindi data su cui sono puntati gli occhi degli osservatori), le perdite dell’S&P 500 a maggio potrebbero essere state completamente spazzate via. Cosa c’è dietro il cambiamento di sentiment degli operatori e che influenza avrà sulle altre piazze? Si tratta dolo di un rimbalzo di breve durata o dell’inizio di una svolta? Per gran parte dell’anno l’aumento dei rendimenti obbligazionari è stato la determinante principale del crollo dei prezzi delle azioni. Gli investitori temevano che tassi di ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo sette settimane di perdite, ilamericano sembrava avesse preso una febbre ribassista che contagiava gli altri principali mercati soprattutto quelli europei. Ma nei giorni scorsi, i corsi delle azioni sembrano aver girato un angolo. I principali indici hanno chiuso in forte rialzo venerdì. Alla chiusura di oggi (fine mese, quindi data su cui sono puntati gli occhi degli osservatori), le perdite dell’S&P 500 a maggio potrebbero essere state completamente spazzate via. Cosa c’è dietro il cambiamento di sentiment degli operatori e che influenza avrà sulle altre piazze? Si tratta dolo di undi breve durata o dell’inizio di una svolta? Per gran parte dell’anno l’aumento dei rendimenti obbligazionari è stato la determinante principale del crollo dei prezzi delle azioni. Gli investitori temevano che tassi di ...

