Come far ripartire i salari? Con la crescita strutturale del pil e la produttività (Di martedì 31 maggio 2022) L’Italia è il paese europeo nel quale gli stipendi, tra il 1990 e il 2020, sono cresciuti di meno. Anzi: l’unico nel quale sono diminuiti, lasciando sul terreno il 2,9 per ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) L’Italia è il paese europeo nel quale gli stipendi, tra il 1990 e il 2020, sono cresciuti di meno. Anzi: l’unico nel quale sono diminuiti, lasciando sul terreno il 2,9 per ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

LoredanaBerte : modo...non lo faccio certo ora. Sto solo difendendo non un 'pensiero unico' (come lo definirebbe un complottista,… - GiovaQuez : D'Orsi: 'Non credo l'Ucraina possa vincere contro la Russia, ma questa non è la guerra dell'Ucraina, è una guerra t… - OfloareOfloare1 : RT @La_Pierre2000: Non piantarmi una spina nel cuore, l'ennesima mia. Non mi deludere, non mi abbandonare. Anzi lasciami subito prima che… - La_Pierre2000 : Non piantarmi una spina nel cuore, l'ennesima mia. Non mi deludere, non mi abbandonare. Anzi lasciami subito prima… - mantegazziani : RT @ilgiannelli: @Bera49164308 Vedi...sono riusciti nell'intento di farti sentire te quella fuori luogo, diversa. Accetto l'omosessualità… -