Come Cartabellotta ha perculato Salvini sull’educazione sessuale nelle scuole primarie

Rilanciando un sondaggio del quotidiano online La Tecnica della Scuola, Matteo Salvini aveva manifestato il suo "no" all'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole primarie. Circa 7 su 10 infatti si sono detti contrari. "Parlare di sesso, di coito e penetrazione a bimbi delle scuole elementari? Dal 70% di mamme e papà, me compreso, un secco NO", ha scritto in un Tweet il senatore leghista. Messaggio al quale ha risposto il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta: "Onorevole Matteo Salvini temo Lei non abbia ben chiara la differenza tra educazione sessuale e pornografia".

