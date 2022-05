Colpo di scena, telefonata al giocatore: Ancelotti lo vuole al Real Madrid! (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo aver riportato la Coppa dalle Grandi Orecchie, a Madrid, per Carlo Ancelotti è tempo di pensare a come perfezionare la sua squadra per la prossima stagione. La volontà dell’allenatore è quella di avere a sua disposizione il centrocampista Aurélien Tchouaméni. Il giocatore è legato al Monaco dal 2020 e il suo contratto ha scadenza nel 2024. Ancelotti però per ammorbidire la trattativa e assicurarsi la simpatia del giocatore ha fatto un gesto sicuramente inaspettato, infatti il ct dei blancos ha telefonato direttamente Tchouaméni per fargli capire quanto potesse essere importante nel Real Madrid della prossima stagione. Tchouaméni RealMadrid AncelottiIl gesto di Ancelotti è ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo aver riportato la Coppa dalle Grandi Orecchie, a Madrid, per Carloè tempo di pensare a come perfezionare la sua squadra per la prossima stagione. La volontà dell’allenatore è quella di avere a sua disposizione il centrocampista Aurélien Tchouaméni. Ilè legato al Monaco dal 2020 e il suo contratto ha scadenza nel 2024.però per ammorbidire la trattativa e assicurarsi la simpatia delha fatto un gesto sicuramente inaspettato, infatti il ct dei blancos ha telefonato direttamente Tchouaméni per fargli capire quanto potesse essere importante nelMadrid della prossima stagione. TchouaméniMadridIl gesto diè ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Dybala e #Lukaku dovevano incrociarsi la strada nell'estate 2019, alla fine non se ne fece nulla per la volontà de… - NicolaPorro : Colpo di scena. L’ex segretario di Stato americano contro le resistenze di Kiev su Crimea e Donbass. Ecco cos’ha de… - DaniGost : @mentecritica Sono completamente d'accordo. Se non avviene una significativa svolta, che sarebbe più un colpo di sc… - scenery_tetee : @yeosangbyeol COLPO DI SCENA ?? - ChiaraGaudino5 : @martaluca7 Appunto! Distolgono l'attenzione da lì spoilerando il colpo di scena della stagione. -