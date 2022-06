Coletta difende The Band: «Il 14% non è un flop quando si portano contenuti davvero innovativi». Ma quali?! (Di martedì 31 maggio 2022) Stefano Coletta E’ stato l’insuccesso che ha chiuso la stagione di Rai1. Ma Stefano Coletta lo difende e anzi rilancia. Durante la conferenza stampa dei programmi del prime time estivo, il direttore commenta i risultati di The Band di Carlo Conti: “Ci tengo a dire che la fruizione in un talent che mette di fronte gruppi di persone fa fare un po’ di fatica nel rapporto con i talent che sono sempre incardinati sui singoli artisti. La media è sicuramente sotto gli obiettivi ma il 14% non è un flop quando si portano contenuti davvero innovativi. Se noi valutiamo tutto così, la televisione non la cambiamo mai”. Affermazioni condivisibili in senso assoluto ma che viene difficile applicare a The Band, la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 31 maggio 2022) StefanoE’ stato l’insuccesso che ha chiuso la stagione di Rai1. Ma Stefanoloe anzi rilancia. Durante la conferenza stampa dei programmi del prime time estivo, il direttore commenta i risultati di Thedi Carlo Conti: “Ci tengo a dire che la fruizione in un talent che mette di fronte gruppi di persone fa fare un po’ di fatica nel rapporto con i talent che sono sempre incardinati sui singoli artisti. La media è sicuramente sotto gli obiettivi ma il 14% non è unsi. Se noi valutiamo tutto così, la televisione non la cambiamo mai”. Affermazioni condivisibili in senso assoluto ma che viene difficile applicare a The, la ...

