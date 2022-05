Cognome della madre e del padre, la Consulta: “Impellente legge per evitare moltiplicazioni” (Di martedì 31 maggio 2022) Quando il 27 aprile scorso la Consulta, abbattendo di fatto un pilastro della società patriarcale, sentenziò che ai figli bisognava attribuire i cognomi di entrambi i genitori, una delle prime riflessioni fu se questo verdetto avrebbe comportato una moltiplicazione dei cognomi all’infinito. Oggi la Corte costituzionale, nella sentenza, ricorda che serve un “Impellente” intervento per “impedire che l’attribuzione del Cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del Cognome”. Proprio per la funzione svolta dal Cognome, osservano i giudici, è opportuno che il genitore titolare del doppio Cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Quando il 27 aprile scorso la, abbattendo di fatto un pilastrosocietà patriarcale, sentenziò che ai figli bisognava attribuire i cognomi di entrambi i genitori, una delle prime riflessioni fu se questo verdetto avrebbe comportato una moltiplicazione dei cognomi all’infinito. Oggi la Corte costituzionale, nella sentenza, ricorda che serve un “” intervento per “impedire che l’attribuzione deldi entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivofunzione identitaria del”. Proprio per la funzione svolta dal, osservano i giudici, è opportuno che il genitore titolare del doppioscelga quello dei due che rappresenti il suo legame ...

