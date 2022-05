(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiConfronto, dibattito equesta la visione globale di CNAche ad Oromare hato ladell’oreficeria per fare il punto sullo stato dell’arte, e progettare il nuovo percorso comune. I dati di settore presentati nell’ambito del convegno dalla direzione nazionale di CNA non lasciano adito a dubbi, e soprattutto sottolineano lo stato di salute dellanelle varie espressioni distrettuali, nonostante la pandemia prima e la guerra poi. La realtà orafa si conferma traino dell’economia nazionale, preservandone i livelli occupazionali, il trasferimento delle competenze e quindi la formazione professionale. Punti chiave anche nazionalizzazione e internazionalizzazione delle produzioni e sviluppo del turismo legato al settore ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Cna #Orafi incontra la filiera campana, #Pettorino: 'Creare sinergie positive e propositive' **… - AgenziaASI : CNA orafi incontra la filiera campana. Romualdo Pettorino (presidente orafi campani Cna): 'prendere per mano il set… - ottopagine : Artigianato e sviluppo, Cna orafi incontra la filiera campana #Napoli - OndaWebTv : CNA orafi, a Oromare la filiera campana dell'oreficeria ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - RosarioLavorgna : CNA orafi incontra la filiera campana. Romualdo Pettorino (presidente orafi campani Cna): “prendere per mano il set… -

Agenzia Stampa Italia

... presidente diPadova. "Con questi rinnovi contrattuali, e con i nuovi strumenti concreti di ... autoriparazione, manifattura meccanica ma anche odontotecnici e. Il secondo comparto è il ...Incontro 'La Campania che luccica - l'oro e il Gioiello', promosso daCampania, presieduta da Romualdo Pettorino , in collaborazione con i vertici diregionale e nazionale. Intervengono ... CNA orafi incontra la filiera campana. Romualdo Pettorino (presidente orafi campani Cna): "prendere per mano il settore creando sinergie positive e propositive" Dopo il boom dell'export 2021 a 2,6 miliardi (+73,5%), il distretto toscano, che conta 1.158 imprese attive, spinge sulla formazione e sul nuovo progetto Vivi oro per valorizzare i consumi interni ...Intervista a Alice Rendon che insieme a Giò Carbone ha curato la quarta edizione della Florence Jewellery Week, tra ricerca artistica e artigianato ...