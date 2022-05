Clizia Incorvaia, pomeriggio bollente con Paolo Ciavarro: fan in visibilio (Di martedì 31 maggio 2022) Hanno appena trascorso giorni romantici sotto la Tour Effiel. Parigi ha accolto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più innamorati e felici, soprattutto dopo la nascita del loro primo figlio Gabriele. E i fan sui social non potevano che condividere il loro entusiasmo. Si arricchisce di nuove foto e video la galleria fotografica di Clizia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 31 maggio 2022) Hanno appena trascorso giorni romantici sotto la Tour Effiel. Parigi ha accoltosempre più innamorati e felici, soprattutto dopo la nascita del loro primo figlio Gabriele. E i fan sui social non potevano che condividere il loro entusiasmo. Si arricchisce di nuove foto e video la galleria fotografica di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Clizia Incorvaia , festa per il piccolo Gabriele : come era vestita per i tre mesi di suo figlio -… - infoitcultura : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino di una stalker - zazoomblog : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino di una stalker - #Clizia #Incorvaia #Paolo #Ciavarro - infoitcultura : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino di una stalker - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino di una mitomane #cliziaincorvaia #parigi #paolociavarro #francese #paolo… -