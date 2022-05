“Clausola da 250 milioni”: Milan, mossa definitiva per chiudere al Real (Di martedì 31 maggio 2022) Il Milan ha intenzione di blindare un suo gioiello per difenderlo dalle grinfie dei top club come il Real Madrid interessati al calciatore Sono ore calde in casa Milan per il passaggio di proprietà. Dopo quattro anni di Elliott, la società rossonera sta per passare nelle mani di Red Bird Capital. Il fondo statunitense firmerà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 31 maggio 2022) Ilha intenzione di blindare un suo gioiello per difenderlo dalle grinfie dei top club come ilMadrid interessati al calciatore Sono ore calde in casaper il passaggio di proprietà. Dopo quattro anni di Elliott, la società rossonera sta per passare nelle mani di Red Bird Capital. Il fondo statunitense firmerà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ?? #Milan, clausola da 250 milioni per blindare #Leao ?? il #Real pensa di stuzzicare i rossoneri con #Asensio e… - AcMilanFranco : RT @ChrisElMuss: La clausola sul rinnovo di #Leão mi sta benissimo purché rinnovi al 2027. Una clausola che però andrebbe pagata in un' uni… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: AS - Il Real su Leao: il Milan punta a blindarlo con una clausola da 200-250 milioni - 2003_manchester : RT @theMilanZone_: ?? #RealMadrid su #Leao: il #Milan punta a blindarlo con una clausola da 200-250 milioni via @diarioas - milanelloman : RT @MilanNewsit: AS - Il Real su Leao: il Milan punta a blindarlo con una clausola da 200-250 milioni -