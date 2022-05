Claudio Baglioni | parte dalle Terme di Caracalla il tour Dodici note – Tutti su!

(Di martedì 31 maggio 2022) Sarà– consu! – ad aprire la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alledicon ben 12 repliche Sarà– consu! – ad aprire la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alledi. È la prima volta in assoluto che un’apertura così prestigiosa viene affidata a un compositore e interprete di musica moderna. Per la prima volta in assoluto, inoltre, un artista si esibirà nella magnifica Arena dellediper 12 repliche, tra venerdì 3 e domenica 19 giugno.sarà accompagnato ...

Pubblicità

tonyassante1970 : RT @saltasullavita: Vinci due biglietti per Claudio Baglioni - tonyassante1970 : RT @saltasullavita: Vinci il tour Dodici Note - Tutti Su! Prova a vincere due biglietti per gli straordinari concerti di Claudio Baglioni… - tonyassante1970 : RT @saltasullavita: 123 musicisti con Claudio Baglioni - saltasullavita : 123 musicisti con Claudio Baglioni - tusciatimes : CLAUDIO BAGLIONI, con 'Dodici Note - TUTTI SU!', venerdì 3 giugno apre la stagione estiva del Teatro dell'Opera di… -

Radio Pico

Dopo tre anni torna la grande musica in Sicilia. Sono tanti i tour di grandi artisti che questa estate faranno tappa sull'Isola. Da Ultimo ad Achille Lauro, Carmen Consoli, e poi, Venditti e De Gregori, Elisa, Sangiovanni, Blanco (due date già sold out a Catania), Fiorella Mannoia, il Volo, tra gli artisti internazionali Anastacia, i Simple Minds, torna anche ...... 3 giugno Roma (Atlantico), 5, 6 giugno Napoli (Casa della Musica Federico I), 9 giugno Milano (Fabrique): 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19 giugno Roma (Terme di Caracalla) ... Al via il tour di Claudio Baglioni Di chi stiamo parlando Ma del singolare, emblematico, iconico rapporto esistito, per anni, tra un mito della canzone come Claudio Baglioni e la sua altrettanto mitica auto Citroen 2 cavalli, la “Cami ...Lo spettacolo può cominciare. E quest'anno, finalmente, dopo quasi tre anni bloccati dalle restrizioni, si torna a capienza piena. Saranno tantissimi gli ...