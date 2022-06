Citterio For Our Planet, il progetto per il benessere del pianeta: entro fine 2022 ulteriore -20% di plastica nel packaging (Di martedì 31 maggio 2022) Riduzione della plastica dagli imballaggi, investimenti per l’efficientamento dei siti produttivi con soluzioni di economia circolare, diminuzione delle emissioni di CO2 e risparmio di acqua e di metano. Citterio, azienda leader nella produzione di salumi dal 1878, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente rilancia il suo progetto Citterio For Our Planet, che mostra tutto l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale. Dal 2011 l’azienda ha intrapreso un percorso che ha portato alla riduzione di circa il 25% della plastica delle vaschette, mentre nel 2015 anche il pack della linea Bio ha avuto una riduzione di oltre il 60% di plastica, grazie all’utilizzo di un vassoio riciclabile nella carta. Grazie al lavoro di innovazione tecnologica realizzato ... Leggi su newsagent (Di martedì 31 maggio 2022) Riduzione delladagli imballaggi, investimenti per l’efficientamento dei siti produttivi con soluzioni di economia circolare, diminuzione delle emissioni di CO2 e risparmio di acqua e di metano., azienda leader nella produzione di salumi dal 1878, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente rilancia il suoFor Our, che mostra tutto l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale. Dal 2011 l’azienda ha intrapreso un percorso che ha portato alla riduzione di circa il 25% delladelle vaschette, mentre nel 2015 anche il pack della linea Bio ha avuto una riduzione di oltre il 60% di, grazie all’utilizzo di un vassoio riciclabile nella carta. Grazie al lavoro di innovazione tecnologica realizzato ...

Advertising

HorecaNewsit : Citterio For Our Planet, il progetto di Citterio per la sostenibilità ambientale - DigitalPMI : Più ricavi per Citterio che accelera verso la sostenibilità con il piano «For Our Planet» - RepubblicaAF : Citterio è “For Our Planet”: ancora meno plastica nel packaging entro fine 2022 - luigifarinasi : Citterio For Our Planet, questo è il progetto per il benessere del pianeta, lanciato da Citterio in occasione della… - foodaffairs_it : Citterio For Our Planet: 25 milioni di investimenti green nei siti produttivi e ancora meno plastica nel packaging… -