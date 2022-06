Ciro Grillo, domani la prima udienza del processo per stupro di gruppo contro i 4 ragazzi (Di martedì 31 maggio 2022) Saranno 56 i testimoni chiamati a deporre sui fatti accaduti nel luglio del 2019 nella villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. Al via domani presso il Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, il processo a carico Ciro Grillo (figlio del fondatore del Movimento 5 stelle) e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di 19 anni. I ragazzi si sono sempre difesi dicendo che i rapporti fossero "consenzienti" ma per la Procura, che sarà rappresenta in aula direttamente dal Procuratore Gregorio Capasso, la violenza ci sarebbe stata. Sono sette gli ufficiali di polizia giudiziaria che saliranno sul banco dei testimoni. Prestano servizio tra Milano e Genova, dove ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 31 maggio 2022) Saranno 56 i testimoni chiamati a deporre sui fatti accaduti nel luglio del 2019 nella villa in Costa Smeralda di Beppe. Al viapresso il Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, ila carico(figlio del fondatore del Movimento 5 stelle) e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti accusati di violenza sessuale dinei confronti di una studentessa di 19 anni. Isi sono sempre difesi dicendo che i rapporti fossero "consenzienti" ma per la Procura, che sarà rappresenta in aula direttamente dal Procuratore Gregorio Capasso, la violenza ci sarebbe stata. Sono sette gli ufficiali di polizia giudiziaria che saliranno sul banco dei testimoni. Prestano servizio tra Milano e Genova, dove ...

