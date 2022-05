Ciclismo, Cadel Evans: “Hindley mi ha fatto emozionare. Oggi i corridori sono più seri rispetto al passato” (Di martedì 31 maggio 2022) Jai Hindley ha conquistato la 105esima edizione del Giro d’Italia diventando il primo australiano della storia a vincere la Corsa Rosa. In precedenza lo stesso classe ’96 aveva sfiorato il successo terminando al secondo posto (2020), mentre il primo podio assoluto di un corridore proveniente dalla terra dei canguri risale al 2013 con la terza piazza di Cadel Evans. Il 45enne originario di Katherine proprio ieri si è imposto al Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene dedicato agli ex professionisti, tagliando il traguardo davanti a Maurizio Fondriest, Lello Ferrara e Alessandro Ballan. Dopo l’evento l’ex Campione del Mondo su strada (Mendrisio 2009) ha risposto a qualche domanda ai microfoni di InBici. “Era da due anni che non facevo una corsa in bicicletta, comunque gli ex corridori non sono cambiati ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Jaiha conquistato la 105esima edizione del Giro d’Italia diventando il primo australiano della storia a vincere la Corsa Rosa. In precedenza lo stesso classe ’96 aveva sfiorato il successo terminando al secondo posto (2020), mentre il primo podio assoluto di un corridore proveniente dalla terra dei canguri risale al 2013 con la terza piazza di. Il 45enne originario di Katherine proprio ieri si è imposto al Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene dedicato agli ex professionisti, tagliando il traguardo davanti a Maurizio Fondriest, Lello Ferrara e Alessandro Ballan. Dopo l’evento l’ex Campione del Mondo su strada (Mendrisio 2009) ha risposto a qualche domanda ai microfoni di InBici. “Era da due anni che non facevo una corsa in bicicletta, comunque gli exnoncambiati ...

