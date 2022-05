(Di martedì 31 maggio 2022) Tra i giovani corridori azzurri che simessi in evidenza sulle strade deld’Italia è d’obbligo citare, primo rappresentante nostrano aunanella 105esima edizione. Indimenticabile il suo spunto bruciante sul traguardo di Reggio Emilia ai danni del ben più quotato Fernando Gaviria. Il 24enne originario di Abano Terme è uno dei velocisti più interessanti del panorama ciclistico nazionale e ha confermato le sue qualità nel corso delle tre settimane.cinque le top10 messe a referto durante la rassegna, arricchite dal quinto posto nella classifica a punti. Al termine del Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene disputato ieriha affidato qualche dichiarazione ai microfoni di InBici: “Siamo passati in ...

DanieleSportapp : Su #SportApp l'analisi del @giroditalia 2022. Spazio al trionfo di #Hindley e alle curiosità statistiche di questa… - dimilho_slz : RT @rides_bike: Tragedia nel ciclismo, ucciso Jaime Restrepo È stata una vera e propria esecuzione l’assassinio del 25enne ciclista colom… - on2022off : RT @rides_bike: Tragedia nel ciclismo, ucciso Jaime Restrepo È stata una vera e propria esecuzione l’assassinio del 25enne ciclista colom… - rides_bike : Tragedia nel ciclismo, ucciso Jaime Restrepo È stata una vera e propria esecuzione l’assassinio del 25enne ciclis… - Frankf1842 : RT @fanpage: Una vera e propria esecuzione. Due uomini in moto si sono avvicinanti al ciclista campione mondiale Jamie Alberto Restrepo e g… -

Infatti, con il tempo di 58'44" si è piazzato sul secondo gradino alle spalle diNardin, il 32enne Braidese ex prof. dicon la Androni Giocattoli. Un'ottima prestazione, per la prima ..."Abbiamo sempre saputo che Capodarco fosse il viatico per i grandi professionisti del- commenta l'assessore allo sportScarfini - e non possiamo nascondere l'emozione ed il fatto ... Ciclismo, Alberto Dainese: "Vincere una tappa al Giro era il mio sogno fin da bambino, sono riuscito a realizzarlo" Il Giro d'Italia 2022 non ha stravolto le prime quattro posizioni del ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore degl ...Nel 2016, due anni prima di diventare professionista, Jai Hindley, il vincitore ieri del 105/o Giro d'Italia, si aggiudicò il Gp Capodarco Under 23, edizione 45, su 180 km. Lo ricorda il sindaco di Fe ...