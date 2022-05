CHRISTIAN DALLE MURA AZZURRO | DOPO LA NAZIONALE “A” L’UNDER 20

(Di martedì 31 maggio 2022) Il difensoreè stato convocato dal20 per la sfida con la Polonia del Torneo 8 Nazioni. La chiamata segue la partecipazione del calciatore allo stage dellamaggiore di Mancini. Il raduno è previsto per venerdì 3 giugno a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Nell’agenda del gruppo, guidato dal commissario tecnico Alberto Bollini, ci sono quattro giorni di allenamenti prima del match in programma martedì 7 giugno alle 17:30 allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto. Il difensore scuola Fiorentina si è messo in grande evidenza con la maglia neroverde nel girone di ritorno della Serie B appena conclusa. Powered by WPeMatico

