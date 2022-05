Chiellini sempre più vicino ai Los Angeles | chi ci sarà allo stadio per Italia-Argentina

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 maggio 2022) Giorgio, dopo aver salutato la Juventus, è pronto a dire addio anche alla Nazionale e lo farà con una partita di assoluto livello:. Domani 1 giugno , a Wembley, teatro della vittoria degli Europei nel luglio scorso, si giocherà la sfida tra la vincitrice dell’Europeo e della Copa America. Come riportato da Giorgia Cenni di Sky Sport, a Wembley ciun osservatore speciale: Will Kuntz dei LosFC, lì per assistere alla partita e per parlare conil giorno seguente. GiorgioJuventus Nazionale Il futuro di Re Giorgio èpiù proiettato in America e secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, la trattativa tra il difensore e il club americano è a buon punto. Si stanno sistemando ...