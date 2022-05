Chiara Nasti deride le dimensioni intime di Nicolò Zaniolo: “Con quel gamberetto…” (Di martedì 31 maggio 2022) Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare del botta e risposta tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Tutto è partito da un coro dei tifosi romanisti che scherzavano sul fatto che il figlio dell’influencer sia del calciatore della Roma piuttosto che di Mattia Zaccagni, attuale compagno della ragazza. La risposta non si è fatta intendere e il commento è a dir poco umiliante per il numero 22 giallorosso, il quale è stato deriso per le sue dimensioni intime. Isola dei Famosi, i retroscena sconcertanti: cosa accade nella notte In Honduras non c'è la diretta h24 come nella Casa del GF Vip 6, dunque alcune cose sono ignote al pubblico Chiara ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 31 maggio 2022) Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare del botta e risposta tra. Tutto è partito da un coro dei tifosi romanisti che scherzavano sul fatto che il figlio dell’influencer sia del calciatore della Roma piuttosto che di Mattia Zaccagni, attuale compagno della ragazza. La risposta non si è fatta intendere e il commento è a dir poco umiliante per il numero 22 giallorosso, il quale è stato deriso per le sue. Isola dei Famosi, i retroscena sconcertanti: cosa accade nella notte In Honduras non c'è la diretta h24 come nella Casa del GF Vip 6, dunque alcune cose sono ignote al pubblico...

Pubblicità

pensodiessere : Chissà cosa sarebbe successo se Zaniolo avesse insultato chiara nasti. Differenze #Zaniolo #Nasti - umbasdeez : Zaniolo a Chiara Nasti - RealGossipland : Chiara Nasti deride Zaniolo definendolo un gamberetto dopo la vittoria della Roma DETTAGLI QUI… - DarfCoppers : Se il tuo modello sociale a 20 anni è Chiara Nasti, Giulia De Lellis, capisci che qualcosa non va? A me spiace - cronacadiroma : Non si placa la polemica tra #chiaranasti e Nicolò #Zaniolo dopo il coro dei tifosi della #ASRoma sul figlio dell'a… -