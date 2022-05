Chiara Ferragni: “Il 90 % della mia vita non è condivisa sui social” (Di martedì 31 maggio 2022) Una lunga intervista sulle pagine del Corriere della sera oggi per Chiara Ferragni che ha raccontato come ci si sente a essere oggi tra le imprenditrici di maggior successo in Italia e non solo, e come ci si sente anche a dover gestire un impero. Ma non solo. Chiara, viene spesso accusata, insieme a suo marito Fedez, di essere troppo presente sui social, di raccontare molto della vita privata. Nell’intervista al Corriere della sera però Chiara ci tiene a precisare qualcosa che potrebbe lasciare senza parole molte persone. L’imprenditrice infatti ha rivelato che mostra ben poco, in realtà, di tutto quello che accade realmente. Ed effettivamente, se ci pensiamo, un giorno è fatto di 24 ore, e una decina di storie di 6 secondi, non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022) Una lunga intervista sulle pagine del Corrieresera oggi perche ha raccontato come ci si sente a essere oggi tra le imprenditrici di maggior successo in Italia e non solo, e come ci si sente anche a dover gestire un impero. Ma non solo., viene spesso accusata, insieme a suo marito Fedez, di essere troppo presente sui, di raccontare moltoprivata. Nell’intervista al Corrieresera peròci tiene a precisare qualcosa che potrebbe lasciare senza parole molte persone. L’imprenditrice infatti ha rivelato che mostra ben poco, in realtà, di tutto quello che accade realmente. Ed effettivamente, se ci pensiamo, un giorno è fatto di 24 ore, e una decina di storie di 6 secondi, non ...

Pubblicità

moonligharry : ma perché chiara ferragni non si strucca - Luxgraph : Chiara Ferragni: «Pensavo di non meritare il successo. Il 90% della mia vita è privato» #corriere #news #2022… - 51m0ne00 : RT @parallelecinico: Il movimento religioso dello Chachismo dovrebbe avere più seguaci di Chiara Ferragni. #serieatipo - infoitcultura : Chiara Ferragni come Madonna: rilancia il bustino cult ma in versione rock - infoitcultura : Chiara Ferragni con il reggiseno a cono di Madonna (che è un pezzo di storia della moda) -