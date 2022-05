Chiara Ferragni | “Il 90% della mia vita è privato | ma non ho argomenti tabù”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 maggio 2022) “Non mi sono mai prefissata cosa voglio o non voglio condividere. Faccio ciò che sento. Certo, ci sono contenuti che evito di postare per rispettare la privacy altrui. Ma non esiste qualcosa di non detto, di cui sono certa che non parlerò. Nella, e dunque sui social, è cruciale riconoscere e mostrare anche le proprie debolezze, l’importanza di parlarne, di lavorarci con esperti e psicologi. Lavoro per rompere questo. I social non devono essere solamente la vetrina di unaperfetta, che non esiste. Le nuove generazioni, finalmente, sono pronte a condividere lavera, con le sue luci e le sue ombre. Detto questo, ciò che sottolineo sempre è che, per quanto online sia più attivamedia, il 90%mianon è condivisa sui social“. A dirlo è ...