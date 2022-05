Chiara Ferragni confessa: “Pensavo di non meritare il successo”. Poi svela come affronta le critiche degli hater (Di martedì 31 maggio 2022) Moglie, mamma, imprenditrice digitale, fra le donne più influenti al mondo: stiamo parlando di Chiara Ferragni. Nel corso di una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere, la bionda influencer ha raccontato come è riuscita ad allenare la fiducia in se stessa nonostante gli hater: Cerco di affrontare con ironia opinioni negative e offese. Quando avevo 22 anni l’accanimento nei miei confronti era scioccante, soprattutto perché le persone che mi muovevano critiche erano molto più grandi di me. A causa loro, mi è capitato di non godermi del tutto i momenti belli. Poi, di colpo, ho avuto un’illuminazione. Mi sono detta: “Sto facendo una cosa innovativa, ho un team bellissimo: io so quanto valgo”. È fondamentale avere la consapevolezza del proprio valore. Oggi, quando mi capita di ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022) Moglie, mamma, imprenditrice digitale, fra le donne più influenti al mondo: stiamo parlando di. Nel corso di una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere, la bionda influencer ha raccontatoè riuscita ad allenare la fiducia in se stessa nonostante gli: Cerco dire con ironia opinioni negative e offese. Quando avevo 22 anni l’accanimento nei miei confronti era scioccante, soprattutto perché le persone che mi muovevanoerano molto più grandi di me. A causa loro, mi è capitato di non godermi del tutto i momenti belli. Poi, di colpo, ho avuto un’illuminazione. Mi sono detta: “Sto facendo una cosa innovativa, ho un team bellissimo: io so quanto valgo”. È fondamentale avere la consapevolezza del proprio valore. Oggi, quando mi capita di ...

