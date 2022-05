Chi l’ha detto che lo sport dev’essere bello? La lezione di Wilander (Di martedì 31 maggio 2022) C’è stato un tempo, manco troppo lontano, in cui la gente andava allo stadio per guardare la partita senza farsi il problema accessorio della qualità del suo intrattenimento. Tifava, bestemmiava, esultava, s’incazzava. “Viveva” lo sport da esterno, da terzo incomodo, da guardone. La “bellezza” era un concetto inconsapevole, non un dato da oggettivare, un metro della propria soddisfazione. Quand’è che abbiamo preso a giudicare una partita di calcio, o di tennis, una gara di sci o di atletica, come fossimo a 4 Ristoranti? Eh, bello quel dritto in top, ma è penalizzato dall’impiattamento… Mats Wilander – uno che ha vinto sette Slam e che dopo non s’è rifugiato in una capanna nel bosco tipo Unabomber, ma fa il commentatore per Eurosport: è uomo di mondo – ha scritto su L’Equipe che non ne può più di questa mania dello ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) C’è stato un tempo, manco troppo lontano, in cui la gente andava allo stadio per guardare la partita senza farsi il problema accessorio della qualità del suo intrattenimento. Tifava, bestemmiava, esultava, s’incazzava. “Viveva” loda esterno, da terzo incomodo, da guardone. La “bellezza” era un concetto inconsapevole, non un dato da oggettivare, un metro della propria soddisfazione. Quand’è che abbiamo preso a giudicare una partita di calcio, o di tennis, una gara di sci o di atletica, come fossimo a 4 Ristoranti? Eh,quel dritto in top, ma è penalizzato dall’impiattamento… Mats– uno che ha vinto sette Slam e che dopo non s’è rifugiato in una capanna nel bosco tipo Unabomber, ma fa il commentatore per Euro: è uomo di mondo – ha scritto su L’Equipe che non ne può più di questa mania dello ...

