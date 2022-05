Chi è Martina Oliviero, boss in incognito della Oliviero di Avellino? (Di martedì 31 maggio 2022) Riparte boss in incognito, per la gioia dei tantissimi fan del programma condotto da Max Giusti. La settima edizione del reality-game – basato sul camuffamento dei capi delle importanti realtà imprenditoriali che fingono pertanto di essere disoccupati – prende il via questa sera su Rai 2, alle 21:30, con l’imprenditrice Martina Oliviero. Ma cosa sappiamo di lei? Martina Oliviero gestisce l’azienda di famiglia assieme a sua sorella e al loro papà. La ditta è la Oliviero Dolciaria, con sede a Monteforte Irpino (Avellino), famosa per la produzione di torrone e cioccolata. Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale, Martina Oliviero è entrata ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 31 maggio 2022) Ripartein, per la gioia dei tantissimi fan del programma condotto da Max Giusti. La settima edizione del reality-game – basato sul camuffamento dei capi delle importanti realtà imprenditoriali che fingono pertanto di essere disoccupati – prende il via questa sera su Rai 2, alle 21:30, con l’imprenditrice. Ma cosa sappiamo di lei?gestisce l’azienda di famiglia assieme a sua sorella e al loro papà. La ditta è laDolciaria, con sede a Monteforte Irpino (), famosa per la produzione di torrone e cioccolata. Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale,è entrata ...

