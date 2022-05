“Che figura!”: cartellino rosso per Ilary Blasi, gaffe mostruosa in diretta (Di martedì 31 maggio 2022) Scivolone impressionante in diretta per la conduttrice Ilary Blasi: il pubblico più attento l’ha colta in fallo. Ilary Blasi (fonte youtube)L’ultima puntata de “L’Isola dei famosi”, andata in onda sola una manciata di ore fa, ha riservato i consueti colpi di scena agli spettatori del reality. O forse no. A rilevare una gigantesca anomalia è stato il pubblico stesso del format, che non si è lasciato sfuggire uno spoiler in piena regola dalla bionda conduttrice Ilary Blasi. I sospetti si fanno largo tra i fan del programma: le eliminazioni sono pilotate? Vediamo cos’è successo. Ilary Blasi preannuncia l’eliminato del televoto flash: è bufera sui social Pamela Petrarolo e Alvin (fonte youtube)L’eliminato canonico ... Leggi su ck12 (Di martedì 31 maggio 2022) Scivolone impressionante inper la conduttrice: il pubblico più attento l’ha colta in fallo.(fonte youtube)L’ultima puntata de “L’Isola dei famosi”, andata in onda sola una manciata di ore fa, ha riservato i consueti colpi di scena agli spettatori del reality. O forse no. A rilevare una gigantesca anomalia è stato il pubblico stesso del format, che non si è lasciato sfuggire uno spoiler in piena regola dalla bionda conduttrice. I sospetti si fanno largo tra i fan del programma: le eliminazioni sono pilotate? Vediamo cos’è successo.preannuncia l’eliminato del televoto flash: è bufera sui social Pamela Petrarolo e Alvin (fonte youtube)L’eliminato canonico ...

Pubblicità

borghi_claudio : @BoniElisa1 @Laura130535231 Si ma anche qui, non capisco dove sia il problema. Se l'Italia manda tante cause alla C… - martaottaviani : La #russia che nonostante tutto dice no a #putin e che non ha paura. Se la lèggano gli amanti del dubbio e della co… - Mov5Stelle : L’impegno contro la mafia e la figura di Giovanni #Falcone ispirano da sempre l’azione politica del Movimento 5 Ste… - Biofafafa : RT @OGiannino: Dopo la figura di palta mondiale fatta col suo Fregoli di consigliere speciale per le viste a Putin, Stefano Folli scrive ch… - 666Burzum777 : RT @DokH6197: Branchi di iene e sciacalli si avventano sui leoni morenti. Vincono la battaglia per la vita e immediatamente provano ad auto… -