Champions League: scelti gli 11 componenti della squadra dell'anno. Presenti Benzema e Mbappé (Di martedì 31 maggio 2022) In tutto otto i finalisti, quattro per il Real Madrid e altrettanti per il Liverpool, poi uno a testa per Chelsea (Rudiger), Manchester City (De Bruyne) e Psg (Mbappé). Questi i componenti della squadra della stagione 2021/2022 di Champions League scelti dagli osservatori tecnici della Uefa "sulla base delle prestazioni offerte nella competizione". Questa la formazione ideale schierata con il 4-3-3: Thibaut Courtois (Real Madrid); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rudiger (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool); Kevin De Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid); Attaccanti: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Real Madrid).

