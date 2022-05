Cercare casa in affitto a Napoli | perché farlo online?

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’allentamento delle misure restrittive, sembrerebbe quasi che le limitazioni e i tempi duri legati alla pandemia siano alle spalle. Eppure, queste hanno influenzato considerevolmente il mercato degli affitti immobiliari, soprattutto in grandi città come. Le esigenze degli inquilini sono cambiate, come anche la disponibilità alla spesa. Si presta più attenzione ad abitazioni dalle metrature più ampie, dove possa essere concepito anche uno spazio per il lavoro, dato che molte attività hanno deciso di abbracciare lo smart working come modalità di collaborazione permanente. C’è anche una certa richiesta di spazi aperti, annessi alle case, per potersi concedere il piacere di una zona relax, in caso di ulteriori obblighi a restare nelle quattro mura domestiche. È cambiato, insomma, l’approccio alla, non più vissuta ...